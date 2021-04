De heer Vazel ontvangt Koninklijke onderscheiding

VEENDAM – Vanmiddag is de heer Vazel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sipke Swierstra ging thuis bij hem langs om hem de Koninklijke onderscheiding te overhandigen.

Scheidrechter

Bram Vazel was een zeer verdienstelijk scheidsrechter. Hij heeft de top van het amateurvoetbal bereikt. Hij floot vele derby’s in de regio en voelde de wedstrijden altijd goed aan. Na 25 jaar fluiten vond hij het welletjes. Van zijn expertise als scheidsrechter wordt gretig gebruik gemaakt door leden van de Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. De vereniging telt circa 90 scheidsrechters. De betrokkenheid bij de Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën is slechts een onderdeel van zijn activiteiten als vrijwilliger. Bram Vazel besteedt het merendeel van zijn tijd aan werkzaamheden voor de KNVB. Hij bekleedt meerdere functies op het gebied van veldvoetbal en zaalvoetbal. Hij is vaak avonden op pad voor wedstrijden in de zaal of vergaderingen. In het weekeinde is hij vaak rapporteur of controleur voor de KNVB op het naleven van gedragsregels om het veld en in de kantine. Bram Vazel is een aantal keer gehuldigd voor zijn verdiensten voor de vereniging, de landelijke COVS en de KNVB.

Talenten

Burgemeester Sipke Swierstra: “Eén van zijn bijzondere gaven is volgens de ondersteuners zijn trouw. Hij is nog steeds actief binnen de voetbalsport en komt in diverse functies op voor de belangen van de scheidsrechters. Ook na zijn pensionering is hij in diverse functies nog actief voor de KNVB en de COVS. De heer Vazel is daarmee al tientallen jaren een bindende factor in de scheidsrechterswereld.Op 12 april 2021 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën gepland, waarbij de heer Vazel de Koninklijke onderscheiding zou ontvangen. Door de coronamaatregelen gaat de vergadering niet door, maar ontvangt de heer Vazel de Koninklijke onderscheiding natuurlijk wel.”

