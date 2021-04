GGD Groningen opent vaccinatielocatie in Scheemda

SCHEEMDA – Op maandag 19 april 2021 opent GGD Groningen een nieuwe vaccinatielocatie in Scheemda. De afgelopen weken zijn meerdere vaccinatielocaties ingericht voor de grootschalige inenting tegen het coronavirus in de provincie Groningen. Zo vaccineert de GGD in MartiniPlaza en Kardinge in Groningen en in Veendam. Vandaag zijn ze ook in Zuidhorn en Appingedam gestart.

Locatie Scheemda

In Scheemda wordt de Eextahal (Plantsoenlaan 19) ingericht als vaccinatielocatie. Bezoekers gaan lopend naar binnen, waar de vaccinatie met het vaccin Pfizer/BioNTech in één van de twaalf kamers plaatsvindt. Via een aparte uitgang verlaat men de vaccinatie-locatie. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gratis parkeren.

Voor wie?

In Scheemda begint GGD Groningen met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Op dit moment wordt dit vaccin gegeven aan ouderen die naar een GGD-priklocatie kunnen komen. De aankomende tweeënhalve week ontvangen 70-75 jarigen een uitnodiging. Afspraken kunnen online gemaakt worden of telefonisch via het nummer dat in de uitnodigingsbrief staat.

Samenwerking met huisartsen

Huisartsen kunnen ook gebruik maken van de vaccinatielocatie in Scheemda. GGD Groningen en huisartsen werken samen in de bestrijding van het coronavirus. Na opening kunnen de GGD-priklocaties door beide partijen tegelijkertijd gebruikt worden.

Bron: GGD