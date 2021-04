GlasDraad Groningen start glasvezelcampagne in kleine kernen Westerwolde en Stadskanaal

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Inwoners en ondernemers in alle kleine kernen van de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal kunnen binnenkort profiteren van stabiel en betrouwbaar internet. Op 10 april startte GlasDraad Groningen een vraagbundeling. Als op 21 juni 2021 minstens 50% van de adressen meedoet, is de komst van glasvezel een feit. Eerder organiseerde Mabin Groningen (onderdeel van GlasdDraad) al een succesvolle vraagbundeling in het buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal. Deze bewoners maken al gebruik van glasvezel.



Vanaf 10 april 2021 ontvangen bewoners en ondernemers informatie van GlasDraad over het project. In de tweede helft van april bezorgen ze de glasvezelkrant, met informatie over glasvezel, de planning en het aanbod. Daarnaast organiseert GlasDraad op 20, 22, 26 en 28 april online informatiebijeenkomsten voor bewoners.

Glasdraad heeft twee tijdelijke winkels geopend. Onder RTV Westerwolde in Vlagtwedde en bij de De Meet in Bellingwolde.

Donderdag 13:00 – 18:00 uur in De Meet in Bellingwolde

Vrijdag 13:00 – 20:00 uur Bibliotheek/RTV Westerwolde – Vlagtwedde

Zaterdag 12:00- 17:00 uur Bibliotheek/RTV Westerwolde – Vlagtwedde

GlasDraad-directeur Pieter van Grunsven is enthousiast om te starten in het gebied: “We zijn blij dat we weer aan het werk kunnen in deze bijzondere tijden, waar het belang van een goede internet en televisieverbinding duidelijk is geworden. De samenwerking met alle betrokkenen is zeer positief. De eerste gesprekken met buurtbewoners laten zien dat er zeker interesse is in glasvezel in de regio. We kijken uit naar een succesvolle vraagbundeling.”

Bewoners van de kleine kernen van Westerwolde en Stadskanaal kunnen zich vanaf 10 april inschrijven voor een glasvezelaansluiting. Dit kan via de website: www.glasdraadgroningen.nl.

De campagne is een initiatief van GlasDraad. GlasDraad heeft de ambitie om bewoners en ondernemers van buitengebieden en kleine kernen toegang te geven tot het supersnelle, betrouwbare én betaalbare glasvezelnetwerk. In Westerwolde en Stadskanaal gaat het in totaal om ruim 7400 huishoudens en bedrijven.

