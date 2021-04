DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Afgelopen weekend zijn ter hoogte van de Ströhnweg in Lathen elf van de daar 30 geplante fruitbomen gestolen. De dieven groeven de fruitbomen uit en namen ze mee. De politie zoekt hiervan getuigen.

Haren

Tussen vrijdag en zaterdag is op een privéterrein aan de Lohweg in de wijk Tinnen een stenen plaat van een stenen pilaar beschadigd. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend gemaakt. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Meppen

Vanmiddag is bij een ongeval op de Helter Damm in Meppen een 60 jarige automobiliste zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor om 13.40 uur tijdens een hagelbui de controle over haar Opel. Ze belandde in de berm en botste tegen een boom, waarna de auto op de kop in de berm tot stilstand kwam. De vrouw werd met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.