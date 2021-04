NEDERLAND – Op zaterdag 17 en zondag 18 april 2021 vindt de vierde Nationale Bijentelling plaats.

De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek. Dit onderzoek is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland is de helft bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.

Meedoen is eenvoudig

Het IVN roept iedereen in Nederland op om in het weekend van 17 en 18 april een half uur mee te tellen, in de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt. Meedoen is eenvoudig, ook als je niet zoveel van bijen weet. Bekijk alvast het bijengidsje zodat je de verschillende bijen kunt herkennen. Op het telformulier Nationale Bijentelling 2021 kun je jouw telling bijhouden.

Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, wil men er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon of door een bijenhotel te plaatsen.

Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat ze de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen ze iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Meer informatie en aanmelden kan op www.nationalebijentelling.nl.