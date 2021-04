Oproep 65+ reservelijst Covid-vaccinatie Huisartsenpraktijk Raupp

VLAGTWEDDE – Huisartsenpraktijk Raupp opent een reservelijst voor patiënten ouder dan 65 jaar die graag in aanmerking willen komen voor een Covid-vaccinatie met het AstraZenecavaccin.

Zaterdag 17 april gaat het team van Huisartsenpraktijk Raupp hun patiënten met het geboortejaar tussen 1956 – 1960 vaccineren in de Sporthal aan de Wischmei te Vlagtwedde. Deze patiënten ontvangen deze week hun uitnodiging met daarop de afspraaktijd vermeld per post.



Afhankelijk van de opkomst is het mogelijk dat er op deze dag vaccins over zijn. Mocht u buiten de bovengenoemde doelgroep vallen en ouder zijn dan 65 jaar en toch graag in aanmerking komen voor een Covid-vaccinatie met het AstraZenecavaccin dan is het vanaf nu mogelijk om dit aan de praktijk te melden. U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres: assistenteraupp@ezorg.nl.



Wij verzoeken u om in deze mail uw telefoonnummer te vermelden.

Helaas kunnen wij geen garanties geven of u deze dag ook daadwerkelijk

gevaccineerd kunt worden. Indien dit wel mogelijk blijkt te zijn, zult u aanstaande zaterdag op het door u doorgegeven telefoonnummer gebeld worden en een afspraaktijd door krijgen. Het verzoek is om deze dag telefonisch goed bereikbaar te zijn.



Team Huisartsenpraktijk Raupp