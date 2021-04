Bram Vazel nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 13 april, 07.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

FRISSE DAGEN | ZON EN EEN BUI

We zitten nog steeds in een vrij koude fase want de temperatuur daalde vannacht weer tot rond het vriespunt, en vanmiddag wordt het ook maar een graad of 7. Maar er is vrij veel zon met enkele stapelwolken, er kan wellicht nog een regen- of hagelbui vallen. Maar meestal is het dus droog, de wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten.

Vanavond en vannacht is het helder met minima rond -1, morgen is het wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden, een matige noordenwind, en opnieuw kans op een regen- of hagelbui. Ook morgen wordt het maar 7 of 8 graden, dat is ongeveer 5 graden onder-gemiddeld.

Donderdag is het niet veel anders al wordt het dan een graad of 9. Vrijdag en in het weekend gaan we per dag iets omhoog: zaterdag komen we uit op 12 graden, zondag op ongeveer 14 graden.