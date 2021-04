Camperplaats Loosterstee begint vorm t krijgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 14 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN ENKELE BUIEN| VOORLOPIG NOG KOUD

Na de nachtvorst is het vanochtend weer vrij koud, maar het is zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag overheerst de bewolking wat vaker en er is ook kans enkele buien, vooral in Westerwolde en Zuid-Drenthe. Bij die buien is kans hagel en warm is het zeker ook niet, het maximum is 7 of 8 graden. De wind wordt matig uit het noordwesten tot noorden.

Vannacht is het vrij helder en het is opnieuw rustig met minimumtemperatuur rond -1, maar aan de grond kan het -3 of -4 worden. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig, later komt er uit het oosten meer bewolking. Maar het is droog en het maximum is 9 graden, bij een matige noordoostenwind.

Vrijdag en in het weekend is het overwegend zonnig en dan is het ook iets zachter met maxima van 11 tot 13 graden, maar tot zondag blijft er wel kans op een beetje nachtvorst.