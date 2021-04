Een gezonde leefstijl bij overgewicht het beste medicijn voor kinderen

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – De kinderartsen van Treant Zorggroep zien veel kinderen tijdens hun spreekuren op de drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen. De aanleiding van hun bezoek aan het ziekenhuis is heel divers. Voor klachten die voortkomen uit overgewicht ligt de oplossing bijna nooit in medicatie, behandeling of een operatie; een gezonde leefstijl blijkt vaak het beste medicijn.

Als er geen medische oorzaak is

Kinderarts Caroline Vos en haar collega’s zien jaarlijks veel kinderen op het spreekuur die verwezen worden in verband met overgewicht of obesitas. Bij het grootste deel van deze kinderen wordt geen onderliggende medische oorzaak gevonden. Maar het uitsluiten van een medische oorzaak is niet voldoende voor de kinderartsen. Het allerbelangrijkste is dat deze kinderen een gezond gewicht krijgen, waardoor medische complicaties door het overgewicht, zoals suikerziekte en hoge bloeddruk op jonge leeftijd voorkomen wordt. Het aanleren van een gezonde leefstijl is daarvoor essentieel, vertelt Vos.

Voor veel van de bestaande gezonde leefstijlprojecten voor kinderen geldt dat de tijdsduur van begeleiding kort is, de wachtlijst lang is, het project stopt doordat er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn of alleen bepaalde leeftijdsgroepen geholpen kunnen worden. Dit was voor de kinderarts aanleiding om contact te zoeken met fysiotherapiepraktijk Lampe in Emmen om samen te bekijken wat er mogelijk was.

KidsLife

Binnen een jaar na het eerste contact eind 2019 werd het programma KidsLife ontwikkeld voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Het bijzondere aan dit project is dat er een programma voor onbepaalde tijd wordt opgesteld voor de deelnemende kinderen. Naast gezonde voeding en bewegen is er aandacht voor de oorsprong van de ongezonde leefstijl. Omdat dit vaak niet één oorzaak heeft wordt er nauw samengewerkt met verschillende zorgspecialisten, zoals een kinderfysiotherapeut, diëtist, kindercoach (kinderpedagoog, orthopedagoog, etc.), en buurtsportcoach. KidsLife is een samenwerking tussen Lampe Therapie, Treant Zorggroep, Gemeente Emmen, Samen Sterk Zorg en Dieetstyle.

Dennis Flantua (16) werd na een bezoek aan Treant doorverwezen naar KidsLife vanwege zijn overgewicht (mede veroorzaakt door medicijngebruik). ‘Hij is intensief begeleid door de fysiotherapeut en diëtist en in het begin ging het afvallen heel hard. Na een jaar stopte hij in september 2020 met KidsLife; het ging heel goed met Dennis, zijn BMI was beter in balans en hij had geen medicijnen meer nodig. Begin 2021 was zijn gewicht weer wat gestegen door het weinige bewegen en Dennis zat minder goed in zijn vel door corona. Gelukkig kon hij meteen weer terecht en gaven de gesprekken, het sporten met de sportcoach en de contacten met de andere kinderen bij KidsLife hem weer een positieve boost. Ik ben blij om te zien dat hij elke keer weer met plezier meedoet met de sportlessen’, aldus Karen Flantua (50) moeder van Dennis. ‘En het is fijn, dat zodra de aandacht voor het volhouden van de gezonde leefstijl wat afzwakt, hij welkom is bij het team van KidsLife!’

Meerdere aanbieders

KidsLife is zowel in Emmen als in Hoogeveen actief en hoopt op korte termijn ook te starten in Stadskanaal. Naast KidsIife zijn er meerdere aanbieders waar Treant kinderen naar verwijst. Zo verwijzen kinderartsen ook naar Fitkids in Veendam en cool2Bfit in Hoogeveen.

Ingezonden