Gemeente Westerwolde gaat Westerstraatbrug in Ter Apel renoveren

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 15 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN DROOG | ZACHTER IN HET WEEKEND

Het is vanochtend zonnig en koud weer met een zwakke noordenwind, wel ontstaan er enkele stapelwolken. Vanmiddag komt daar vanuit Duitsland ook wat midden- en hoge bewolking bij, maar er blijven flinke zonnige perioden. Het wordt uiteindelijk 9 á 10 graden en er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Morgen is er iets meer wind en dan wordt het ’s middags 11 graden, maar warm is het zeker nog niet met windkracht 3, zon en wolkenvelden, en een minimumtemperatuur vannacht rond +1.

In het weekend wordt het allemaal wel wat zachter, want er is dan minder wind en hoewel het niet helemaal zonnig is, wordt het 12 of 13 graden. Begin volgende week wordt het zelfs 14 tot 16 graden, maar dan komt er meer bewolking en plaatselijk kan er zondag of maandag ook een bui vallen.