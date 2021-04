Interactieve bijeenkomst voor bewoners ‘Je eigen invloed op geluk en welbevinden’

REGIO – Lentis organiseert een interactieve bijeenkomst met als thema: ‘Je eigen invloed op geluk en welbevinden’. Datum 12 mei van 13.30 uur – 15.30 uur.

We willen allemaal het liefst een gelukkig leven met liefde, zekerheid, veiligheid en voorspoed. Het leven bestaat uit ups en ook uit downs. We hebben hier allemaal mee te maken, want hoe ga je om met situaties waar je niet voor gekozen hebt, waar je niet direct invloed op kan uitoefenen?

Soms zijn er ook gevoelens van eenzaamheid, verdriet, of onmacht. Hoe bewaar je je eigen balans in privé en werk, in zorgen voor de ander en voor jezelf, bij inspanning en ontspanning?

Tijdens deze digitale workshop, van 2 uur (inclusief pauze), willen we aandacht besteden aan het thema ‘geluk en welbevinden’ en welke invloed je hierop zelf kan uitoefenen. Dit doen we door informatie over het thema uit te wisselen en aandacht te besteden aan wat belangrijk voor je is en hoe het met je gaat op verschillende levensgebieden. We besteden aandacht aan veranderwensen en welke stappen je hierin kunt maken.

De workshop wordt gegeven door trainers Monique Wijffels en Anton Roerdink, Preventiewerkers Lentis.

Opgave via 0599 – 58 24 60 of info@welzijnwesterwolde.nl.