DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde/A280

Gistermiddag voerde de politie om half zes op de A280 bij Bunde een verkeerscontrole uit. Hierbij werd een klein model vrachtwagen (tot 3,5 ton) aangehouden. Uit de controle bleek dat de vrachtwagen 975 kilo te zwaar beladen was; dit was 27,85% te veel.

De politie wijst er op dat specifiek bij dit soort voertuigen je het gewicht van het voertuig van het toegestane totaalgewicht moet aftrekken om het toegelaten gewicht van de belading te berekenen. Doordat deze type voertuigen veel laadruimte hebben, wordt het maximum te beladen gewicht vaak overschreden. Hierdoor heeft het voertuig onder anderen een langere remweg, waardoor het gevaar voor een ongeval toeneemt.

Bad Bentheim, Bunde, Meppen

Gisteren werd op diverse plaatsen in Nedersaksen het grensverkeer gecontroleerd. Hierbij werden 250 beambten ingezet. Een van de onderdelen waarop werd gecontroleerd, was het naleven van de coronamaatregelen. Sinds Duitsland Nederland als hoog risicogebied heeft aangemerkt zijn de regels voor het reizen vanuit Nederland naar Duitsland behoorlijk aangescherpt. Zo mag je alleen met een medische verklaring dat je kortgeleden negatief op corona bent getest de grens over. In bepaalde gevallen moet je je ook nog laten registreren.

In totaal werden 415 voertuigen, 13 treinen en 1.053 personen gecontroleerd.

Er werd een 23-jarige Duitser aangehouden. Hij werd met een arrestatiebevel gezocht wegens het overtreden van de narcoticawet. De man werd naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij vier dagen mag verblijven. Een 37-jarige Moldavische staatsburger werd naar Nederland teruggestuurd wegens overtreding van de verblijfswet.

In 11 gevallen werden overtredingen in verband met verdovende middelen geconstateerd.

In 79 gevallen konden reizigers geen bewijs leveren van een negatieve coronatest. Ook was een aantal personen niet geregistreerd. Tegen al deze personen is aangifte gedaan.

Twist

In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij een juwelierszaak aan de Hermann-Eilers-Straße in Twist. De daders sloegen de etalageruit in en gingen er met twee horloges vandoor. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.