Lokaal Betrokken zoekt politiek talent

STADSKANAAL – Lokaal Betrokken zoekt enthousiaste mensen jong en oud met hart voor de streek en geïnteresseerd in gemeentelijke kwesties.

Lokaal Betrokken is een onafhankelijke lokale politieke groepering van, voor en door de inwoners van de gemeente Stadskanaal. Wij zijn een jonge partij (opgericht in 2017) en sinds 2018 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Stadskanaal. Lokaal Betrokken schaart zich niet achter een linkse of rechtse ideologie. Onze leden zijn divers in achtergrond en opvattingen, maar staan samen achter één gemeenschappelijk doel: een leefbare en bruisende gemeente om thuis te noemen. Wilt u ook meedenken, meepraten en meebeslissen over gemeentelijke kwesties? Wordt dan lid! Lidmaatschap kost maar 15 euro per jaar.

Word ook Lokaal Betrokken.https://www.lokaalbetrokken.org/word-betrokken/

