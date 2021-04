VEENDAM – Averis Seeds B.V., een 100% dochter van Royal Avebe, gaat samen met het hybride aardappelveredelingsbedrijf Solynta werken aan het hybride veredelen van zetmeelaardappelrassen.



Met hybride veredeling kunnen nieuwe duurzame aardappelrassen sneller worden ontwikkeld dan met de gangbare veredeling. Hybride veredeling is belangrijk voor het verder verduurzamen van de zetmeelaardappelteelt, omdat sneller kan worden ingespeeld op uitdagingen als aardappelziektes die zich steeds weten aan te passen aan resistenties en wisselende weersomstandigheden. Door sneller betere rassen te kweken is minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nodig en kan de opbrengst toenemen met een betere benutting van bemesting.



Johan Hopman, manager Breeding & Research bij Averis is verheugd over de samenwerking: “Nu de succesvolle resultaten van hybride veredeling bij consumptieaardappelen zichtbaar zijn, is het tijd om deze techniek ook te gebruiken voor de veredeling van zetmeelaardappelrassen.”



Hybride veredeling

Ruim twaalf jaar werkte Solynta aan het verkrijgen van Hybrid True Potato Seed; een technische revolutie waarmee sneller kan worden veredeld. Door gebruik te maken van hybride veredeling wordt het mogelijk de vooruitgang in raseigenschappen beter te sturen. Daarbij kunnen natuurlijk voorkomende eigenschappen, zoals resistentie tegen droogte, plagen en ziekten, snel worden ingekruist. Het resultaat is een duidelijk korter

ontwikkeltraject en snellere vooruitgang in de eigenschappen die voor de telers van Avebe van waarde zijn.



Directeur Research & Development Edwin van der Vossen van Solynta: “Met de samenwerking komt de specifieke kennis van Averis van eigenschappen en genetica voor de zetmeelaardappelteelt samen met Solynta’s hybride veredelingsplatform, waardoor er een continue stroom aan steeds betere rassen gaat ontstaan voor de telers van Avebe.”



Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen. Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van

zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.com.



Over Solynta

Solynta is een hybride aardappelveredelingsbedrijf in Wageningen. Het bedrijf ontwikkelt superieure (nongmo) Hybrid True Potato Seeds (HTPS) op zijn hybride veredelingsplatform. Snellere veredeling, veel sneller schaalbaar, grotere oogst en minder gewasbescherming zijn het resultaat. Maatschappelijk relevant en commercieel interessant. ‘Together, we unlock the true potential of potatoes.’

Voor meer informatie, kijk op www.solynta.com.

