School na dreiging in stad Groningen ontruimd

GRONINGEN – Naar aanleiding van een dreiging gericht aan het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint-Jansstraat in Groningen werd de school vanmorgen door de politie ontruimd.

Naar aanleiding van een dreiging gericht aan het Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen werd vanmorgen de school voor alle zekerheid en voor ieders veiligheid ontruimd. Zo’n 100 leerlingen werden door agenten uit de klassen gehaald. In een van de lokalen werd op dat moment eindexamentraining gegeven aan leerlingen van Havo 5 en VWO 6. Rector Co Tammeling heeft alle ouders, verzorgers en leerlingen per e-mail op de hoogte gesteld. De lessen worden on-line voortgezet.

De politie is, samen met het RRT (rapid response team) bij de school aanwezig om de achtergronden van de dreiging te onderzoeken. Wat deze dreiging inhoudt is niet bekend gemaakt. Volgens de Telegraaf betreft het een binnengekomen e-mail, met daarin de afbeelding van een vuurwapen. Dit is niet door de politie en de school bevestigd.