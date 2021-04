Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Wessinghuizen en Wedde

WESSINGHUIZEN, WEDDE – Gistermorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Wessinghuizen en Wedde. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Voorjaarwandeling vanuit luchtkuurood Wessinghuizen naar het Noorden tot in Wedde.

Gisteren 14-04-2021 met Wandelen Werkt gewandeld in bovengenoemde omgeving. Steeds meer wandelaars melden zich om met de wandelcoaches te wandelen in deze prachtige natuuromgeving. De route Wessinghuizen- langs de Ruiten A/ Westerwoldse A – naar Wedde – Oud Veele – Veele – Wessinghuizen. Een omgeving met vele historische momenten. Teveel om op te noemen.

Met zo’n wandeling komt je altijd wel weer iets bijzonders tegen. Wandelend langs de Ruiten Aa/ Westerwoldse Aa kom je langs de vispassages, waar twee mannen bezig zijn met een vissen migratieonderzoek. Ja dan gaan de wandelaars in gesprek met de mannen. Zij wisten ons te vertellen, “we hebben een primeur”. Tijdens het onderzoek hebben de mannen vele vissen onderzocht. Maar de primeur en bijzonder voor deze omgeving was, dat er een spiering bij was, die tegen de stroom in zwemt. Komt via de Wadden en de sluizen landinwaarts.

En ook nog een bijzonderheid onderweg. In Wedde is in het verleden getracht er een Swiebertjes dorp van te maken. Helaas niet van de grond gekomen. Wij kwamen buiten Wedde een waterpoel tegen, met daar te zien uit Drenthe , Bartje!!

Voor de foto’s klik hier.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Greetje Dummer/Henny van Huizen en Ooldrik Modderman.