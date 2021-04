Brandweer Bad Nieuweschans zoekt vrijwilligers

BAD NIEUWESCHANS – Bij brandweerpost Bad Nieuweschans komen Ze handen tekort. Of je nu schilder of kapper bent of een kantoorbaan hebt: ZE kunnen je hulp goed gebruiken!



Bij brandweerpost in Bad Nieuweschans werkt een hechte ploeg van 14 vrijwilligers met allemaal een verschillende achtergrond. Een keer in de twee weken oefenen ze met elkaar op dinsdagavond. Samen staan ze 24/7 klaar om mens en dier in nood hulp te bieden.



Help jij ons helpen?

Ken jij of ben jij iemand die wat wil betekenen in en voor jouw omgeving? Wonend in Bad Nieuweschans, Bunde, Drieborg of Nieuw Beerta? De brandweer zoekt nuchtere en praktische collega’s, zowel mannen als vrouwen, die onderdeel willen uitmaken van een hecht team brandweervrijwilligers. Werk jij in ploegendienst, in de zorg, ben je zelfstandig ondernemer of werk je parttime: dan is dit misschien iets voor jou!



Interesse? Lees dan meer over vrijwilliger worden en meld je aan!

Bron: Brandweer Groningen