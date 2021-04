DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Schöninghsdorf

Vanmorgen moest de bestuurder van een zwarte Ford Focus om negen uur plotseling naar rechts uitwijken voor een fietser die op de Franziskusstraße in Schöninghsdorf reed. Hierbij raakte de auto beschadigd. De fietser is doorgereden. De politie is op zoek naar deze fietser en eventuele getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de politie van Twist of Meppen.

Lathen

Vanmorgen vroeg zijn onbekende daders met een bulldozer tegen een filiaal van de Sparkasse aan de Bahnhofstraße in Lathen gereden. Rond 03.40 uur reden ze tegen de nachtkluis van de bank. Hierdoor trad het alarm in werking. De daders gingen er, nadat ze eerst in de cabine van de bulldozer een brandblusser hadden leeggespoten, vandoor. Er werd niets buitgemaakt. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart. De bulldozer was vermoedelijk van diefstal afkomstig.

Meppen

Op 19 februari heeft de politie van Meppen na een huiszoeking verschillende spullen in beslag genomen die waarschijnlijk van diefstal afkomstig zijn. Van de voorwerpen op onderstaande foto is nog geen eigenaar bekend. Herkent u uw eigendommen neem dan contact op met de politie van Meppen.

Weener

Gistermiddag om vijf uur viel bij een algemene verkeerscontrole op de Katzenburger Straße in Weener een 33 jarige inwoner van de regio Leer door de mand. De man bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Bovendien zat hij onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Hij bleek niet de eigenaar van de auto waarin hij reed te zijn. Tegen hem en de eigenaresse van de auto werd proces-verbaal opgemaakt.