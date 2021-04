Meedia dagbesteding ontvangt cheque van € 1.700,- voor internet en telefonie

WINSCHOTEN – Partell heeft een cheque uitgereikt aan Meedia Dagbesteding, ter waarde van € 1.700,-. Door deze sponsoring beschikt de dagbesteding in Winschoten nu over een snelle en veilige Bright Access glasvezelverbinding en een compleet ingericht Partell Cloud telefoniesysteem.

Bright Access heeft recentelijk een glasvezelnetwerk aangelegd op de bedrijventerreinen in Winschoten, waaronder bedrijventerrein Rensel waar Meedia dagbesteding is gevestigd. In samenwerking met o.a. IT-leveranciers Frema, CID Automatisering en Partell zijn de eerste bedrijven inmiddels aangesloten. Deze mijlpaal werd door Partell aangegrepen om de cheque uit te reiken aan de dagbesteding.

De afdeling ‘werkplaats ICT & Multimedia’ van Meedia dagbesteding zet zich in voor een opleidingstraject rondom computers en multimedia apparatuur, specifiek voor de doelgroep kinderen en jong volwassenen die in het reguliere onderwijs niet tot hun recht komen. De jongeren geven hier computers een tweede leven door zowel de hard- als de software volledig in orde te maken.

Volgens Raymond Hofs, directeur van Partell, een mooi initiatief dat laat zien dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen in de snel ontwikkelende wereld van de ICT en telefonie. “Dit sluit mooi aan bij ons motto ‘Telecom, vanzelfsprekend’ en onze eigen bedrijfsvoering waarin ook iedereen een kans krijgt. Wij ondersteunen dit lokale initiatief dan ook graag.”

“Het internet bij Meedia Dagbesteding is nu supersnel, dankzij de goede service van Partell.” – aldus Maarten Bunt van Meedia dagbesteding. Want dankzij de sponsoring zijn zij voorzien van een stabiele internetverbinding en zijn zij telefonisch optimaal bereikbaar.

