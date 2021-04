Vrijheidsexpress en Bevrijdingsfestival Groningen herdenken en vieren 75 + 1 jaar Vrijheid in Groningen

GRONINGEN – Overal in de provincie Groningen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan bijzondere projecten in het kader van het provinciaal programma 75 jaar Vrijheid in Groningen. De projectleiding daarvan is in handen van De Verhalen van Groningen. Vanwege de coronacrisis kon dit programma vorig jaar helaas niet doorgaan. Met een alternatief online programma zorgen we er dit jaar voor dat al die geweldige projecten nu wél een podium krijgen.

75 + 1 jaar Vrijheid in Groningen bestaat uit twee grote onderdelen: de Vrijheidsexpress en het Bevrijdingsfestival Groningen. Het afgelopen jaar zijn er zo’n twintig culturele producties ontwikkeld die gebaseerd zijn op een Groninger oorlogsverhaal. Denk aan theaterstukken, exposities, liedjes, films en kunstwerken. Veel van die projecten konden door de coronacrisis helaas nooit gepresenteerd worden aan het publiek. Gelukkig geven de Vrijheidsexpress en het Bevrijdingsfestival Groningen deze projecten in april en mei 2021 het podium dat ze verdienen.



Vrijheidsexpress

In april reist een oud legervoertuig als ‘Vrijheidsexpress’ door de provincie Groningen. Deze Vrijheidsexpress bezoekt de verschillende projecten – van Stadskanaal tot Warfhuizen en van Bad Nieuweschans tot Tolbert. Aan boord van het legervoertuig zijn een cameraman, geluidsman en

interviewer aanwezig. Zij maken op locatie reportages over de verschillende projecten. Deze beeldverslagen zijn vanaf 5 mei 2021 te vinden op https://www.groningen4045.nl/projecten.



Bevrijdingsfestival Groningen

Op 5 mei staat het thema ‘vrijheid’ maar liefst tien uur lang in de spotlights tijdens het online Bevrijdingsfestival Groningen. In de Suikerfabriek in de stad Groningen wordt een pop-up studio gebouwd waar een visuele radio uitzending wordt opgenomen. Deze uitzending is als stream live te

volgen via diverse mediakanalen. Ook hier staan de projecten én de verhalen waarop ze gebaseerd zijn centraal. Ze worden op een creatieve manier vormgegeven en als een mix van muziekoptredens, video, spoken word, reportages, theater en interviews verweven in het programma.



Organisatie

Meer informatie over de projecten en verhalen is te vinden op www.groningen4045.nl, hét platform over de Tweede Wereldoorlog in Groningen. De organiserende projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie Groningen, de Gemeente Groningen, de Gemeente Delfzijl, De Verhalen van Groningen, KultuurLoket, Jaap Alkema Producties en het Bevrijdingsfestival Groningen. Het totale programma -zowel de Vrijheidsexpress als het Bevrijdingsfestival- wordt geproduceerd binnen de geldende maatregelen van de RIVM en volgens de protocollen die dan gelden.



Het programma 75 + 1 jaar Vrijheid in Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en het vfonds.

