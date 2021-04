STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmörgen waren Bea Havinga en Berny Jansema te gast bie Diverdoatsie.

Noa het Grunningsvolkslaid, dit moal zongen deur Eltje Doddema, de aankondiging van het programma “Diverdoatsie”. Het programma veur de grunniger toal kunst en cultuur.

Te gast waren: Bea Havinga en heur dochter Bernadet en klainzeun Jamy. Bea het mit doan aan de 26ste schriefwedstried organisteert deur de gemainte Westerwolde. De daarde pries het ze wonnen mit heur verhoal “Mien zuske en heur Teddy”. De Illustroatie is van de hand van Janna Kraai.

Bernadet het ’t verhoal veurlezen. Het juryrapport zegt hier over: “ .n spiritueel verhoal. As ’n herinner zo staak is, mot dit wel gebeuren. ’t Verhoal is mooi opbaauwd.”

En doar kinnen wie ons wel in vinden. Wie hopen nog meer van Bea Havinga te heuren. Wie hebben begrepen dat ter nog hail veul op de plank ligt.

Berny Jansema was ook bie ons in de studio. Wie hebben het had over de dichter D.S.Hovinga en het boukje “Luisteren naar het land”. Het mystiek verlangen van de Groninger dichter D.S.Hovinga, mit doarin een spaigelploatje woar de gedichten bezongen worden deur een aantal grunniger artiesten. Mooie teksten mit mooie muziek, woar mit noame Marianne Kruijswijk en Berny Jansema hail veul energie en enthousiasme in stoken hebben. Het boukje is nog te koop, het is de muite weerd om het aan te schaffen, ook veuraal om de muziek.

Veurig joar schreef Berny Jansema, in ’t koader van 75 joar vrijheid het laid Aans, over bevrijding en het “aans” wezen”. Voak is het zo dat as je “aans” binnen je boeten de boot vaalen.

Op 3 juli zingt Klaas Spekken dit laid mit Christopher Held, een Duitse zanger, op het Westerwolde concert, in de vesting Bourtange. Guster hebben Klaas en Berny het laidje “Aans’ soamen opnomen en hadden wie bie RTV Westerwolde de primeur.

Geluud: Cees Zweep en Gert Wubs

Soamenstelling en presentoatie: Janny de Vries.