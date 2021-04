Buurman die vuurtje stookte liet brandweer uitrukken

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 17 april, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GELEIDELIJK ZACHTER |MORGEN MEER BEWOLKING

Het wordt een vrij zonnige tot zonnige dag, maar er ontstaan ook weer enkele stapelwolken en uit Duitsland komen ook een paar wolkenvelden. De wind is nog steeds zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten en echt warm wordt het daarmee niet, maar de temperatuur komt toch uit rond 12 graden en dat is weer een fractie hoger dan gisteren.

Morgen komt daar 1 of 2 graden bij en kan het 14 graden worden, maar de bewolking uit het oosten neemt toe en er is morgen dan ook maar af en toe zon. Bovendien kunnen er een paar kleine buien vallen.

Maandag komt de zon weer beter tevoorschijn al is een enkele bui nog mogelijk. Het wordt dan zo’n 15 graden. Dinsdag is 16 graden haalbaar met zon en weinig wind, daarna waait de wind weer even uit het noorden dan blijft het bij 9 tot 11 graden. Het lijkt ook later in de komende week overwegend droog te blijven.