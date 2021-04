Koerier raast onder invloed over de A7

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 16 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT WOLKEN | LANGZAAM ZACHTER

Het wordt op zich een mooie zonnige dag, maar door een depressie boven Polen en Oost-Duitsland komt er vanuit die kant wat hoge bewolking onze kant op, en er ontstaan ook stapelwolken. Dus vanmiddag is het niet zo zonnig als vanochtend, de maximumtemperatuur is 11 á 12 graden en de wind wordt matig uit het noordoosten.

Morgen is het ook vrij zonnig, al zijn er dan de meeste wolkenvelden juist in de ochtend. Ook morgen is het niet superwarm met maximaal maar 11 of 12 graden en een matige noordoostenwind, zondag is het wel wat zachter met 13 graden en iets minder wind. De nachttemperaturen gaan ook omhoog, maar komende nacht zou er nog een graadje vorst aan de grond kunnen zijn.

Na het weekend is 15 graden mogelijk, maar dan is er weer meer bewolking met kans op een enkele bui. Vanaf woensdag brengt een noordenwind weer koelere lucht met middagtemperaturen rond 11 graden.