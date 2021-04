DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag werd om 12.00 uur op de Zur Mühle in Weener een 38 jarige man uit die plaats gecontroleerd. Hij bleek onder invloed van cocaïne achter het stuur te zitten. Daarnaast was hij niet in het bezit van een rijbewijs.

Bunde

Een 26 jarige man uit Winschoten viel gistermiddag om vijf uur bij een controle op de Neuschanzer Straße in Bunde door de mand. Bij een verkeerscontrole kwam aan het licht dat hij donderdag onder anderen wiet had gerookt. De speekseltest reageerde positief.

Papenburg

Op de parkeerplaats aan de Alter Schulweg in Papenburg is dinsdagmorgen een VW Fox aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De aanrijding werd door een getuige gezien. Deze heeft een briefje met de gegevens van het voertuig van de veroorzaker bij de beschadigde auto achtergelaten. De politie wil graag met deze getuige in contact komen.

Lathen

Gistermiddag heeft een weggebruiker tussen 13.15 en 13.30 uur op de B70 meerdere medeweggebruikers in gevaar gebracht. De automobilist haalde tussen Haren en Lathen met zijn VW Golf IV, ondanks dat er veel tegemoetkomend verkeer was, meerdere auto’s in. Een aantal automobilisten moest hard remmen of uitwijken om een aanrijding te voorkomen.

De bestuurder van de Golf keerde zijn wagen op een pechstrook en reed expres tegen het verkeer in. Pas nadat wederom meerdere weggebruikers vol op de rem trapten wisselde hij van rijbaan.

Het betrof een donkerblauwe of zwarte VW Golf IV. Het kenteken begon vermoedelijk met EL-KM … Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.

Twist

Gistermiddag is op de Rühlermoor in Twist een 57 jarige fietsster ten val gekomen. Hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ze werd met een schouder- en armfractuur naar een ziekenhuis gebracht.

Schüttorf

Rond half twaalf vannacht trof de politie aan de Färberstraße in Twist vier mannen aan die voor de supermarkt aldaar alcohol consumeerden. Na een gesprek besloot een van de vier vrijwillig op te stappen. De overige drie personen gaven uitdrukkelijk aan het niet met de coronamaatregelen eens te zijn. De mannen, in de leeftijd tussen 35 en 40 jaar, weigerden hun id kaarten te laten zien en de orders van de agenten op te volgen. Op het moment dat een van de mannen probeerde weg te komen werd hij door agenten tegengehouden. De man verweerde zich. Hij werd door agenten overmeesterd en meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een bloedproef genomen. De man heeft vannacht in een cel doorgebracht. Er is proces-verbaal opgemaakt. Ook de personalia van zijn kameraden zijn bekend. Zij kunnen een boete vanwege het overtreden van de coronaregels in de bus verwachten.