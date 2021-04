Mannen uit Winschoten en Groningen plunderen rekening ouder echtpaar

LEMMER, GRONINGEN, WINSCHOTEN – Twee mannen uit Winschoten en Groningen hebben met een babbeltruc de rekening van een ouder echtpaar uit Groningen geplunderd.

Op dinsdag 13 april 2021 werd in Groningen door een agent in vrije tijd een verdachte pintransactie waargenomen. De agent zag namelijk dat iemand met gezichtsbedekking een pintransactie had gedaan en dit wekte de nodige argwaan.

De agent gaf het kenteken van het voertuig waarin de verdachte pinner wegreed aan collega door. Later werd het voertuig nabij Lemmer staande gehouden en aan een controle onderworpen. Bij een van de inzittenden van de auto werd een groot geldbedrag (€ 4950,-) aangetroffen. De heren konden geen logische verklaring geven of bewijs laten zien dat zij rechtmatig over dit geld beschikten. Het geld werd door de politie inbeslag genomen.

De mannen, een 20 jarige man uit Winschoten en een 21-jarige man uit Groningen, werden vervolgens aangehouden voor witwassen. Bij het insluiten van de verdachten bleek dat zij in het bezit waren van twee bankpassen en een identifiër/reader welke niet op hun naam stonden.

De houders van deze bankpassen, een ouder echtpaar uit Groningen, verklaarden later dat zij eerder die dag telefonisch benaderd waren door een persoon die zich voordeed als bankmedewerker. Deze vertelde hen dat zij hun passen en reader in een enveloppe moesten doen. Deze zouden dan worden opgehaald door een medewerker.

Het verhaal van de persoon aan de telefoon was zo overtuigend, dat het echtpaar echt dacht dat zij te maken hadden met een bankmedewerker. Zij hebben dan ook de bankpassen aan de persoon die bij hen aan de deur kwam meegegeven.

Bij controle van de rekening ontdekte het echtpaar dat er € 4900,- euro van hun rekening was afgeschreven. Mogelijk is dit gedaan door één van de aangehouden verdachten. De twee verdachten zijn na enkele dagen onderzoek met een dagvaarding weer heengezonden en zullen zich tegenover de rechter moeten verantwoorden. Het inbeslaggenomen geld zal teruggeven worden aan de slachtoffers.

Bron: FB Politie de Fryske Marren