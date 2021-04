Vermiste Ann Lilian Atkinson bevindt zich mogelijk in provincie Groningen

GRONINGEN, ZWAMMERDAM – Vanuit Zwammerdam wordt de 25 jarige Ann Lilian Atkinson vermist. De politie heeft aanwijzingen dat ze zich misschien in de provincie Groningen bevindt.

De 25 jarige Ann is sinds zaterdag 3 april 2021 21.15 uur vermist uit Zwammerdam. Zij is het laatst gezien bij een zorginstelling in Zwammerdam. Zij was alleen en is lopend vertrokken. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van Alphen a/d Rijn, Bodegraven of Amsterdam. Zij is te herkennen aan zwarte kleding in combinatie met een gekleurde hoofdoek. Het is onbekend hoe zij zich verplaatst.

Ann is 1.60 m lang en heeft zwart haar en bruine ogen.

De politie heeft aanwijzingen dat Ann misschien in de provincie Groningen is. Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.