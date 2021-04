Vernielingen gepleegd bij speeltuin Beerta

BEERTA – Bij speeltuin ’t Speulparadies zijn vernielingen gepleegd.

Gisteravond zijn bij speeltuin ’t Speulparadies vernielingen gepleegd. Het gaas werd doorgeknipt, waarna er een aantal skelters is meegenomen en vernield. De speeltuinvereniging denkt dat de jeugd hiervoor verantwoordelijk is.

Uit reacties op Facebook blijkt dat er de laatste tijd overlast is in Beerta en dat er ook vernielingen worden gepleegd bij onder anderen de ijsbaan. Een getuige heeft gisteravond een groep jongeren gezien en gehoord. Ook zijn er rond half twaalf knallen van mogelijk vuurwerk waargenomen.

Het bestuur gaat de pannakooi (voetbalkooi) vanaf nu om vijf uur sluiten. “We hadden de jeugd de kans geboden om in de avond nog even bij elkaar te komen in de voetbalkooi. Jammer genoeg is het dan niet mogelijk om je te gedragen. We betreuren dan ook zeer dat we zulke maatregelen moeten nemen” aldus het bestuur van de speeltuinvereniging op Facebook.