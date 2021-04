Fiat cabrio gestolen bij ziekenhuis Emmen

EMMEN – Vanaf de parkeerplaats bij het Scheperziekenhuis is vrijdag een Fiat cabrio gestolen.

Op vrijdag 16 april 2021 tussen 15:15 uur – 16.15 uur is er een grijze Fiat 500 met beige cabrio dak vanaf de parkeerplaats van het ziekenhuis in Emmen gestolen. De auto stond geparkeerd aan de zijde van hoofdingang, vooraan in vak B op de eerste rij ter hoogte van de invalidenparkeerplaatsen.

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen. Was je omstreeks die tijd op de parkeerplaats in Emmen en heb je iemand gezien bij deze auto, dan komen ze graag met je in contact. Stuur dan een persoonlijk bericht via Facebook of bel 0900-8844 (reg. nr 2021097496)