Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 18 april, 09.00 uur. Door John Havinga

EERST BEWOLKING LATER ZON

We starten vandaag met veel bewolking, maar vanuit Duitsland komen er in de loop van de ochtend ook weer opklaringen. Vanmiddag zijn er enkele stapelwolken en we krijgen nog een prima middagtemperatuur van ongeveer 15 graden. De wind is daarbij matig en komt ujit het noorden tot noordoosten.

Morgen is het wisselend bewolkt, met nu en dan ook zon en bij een matige noordoostenwind komt het kwik uit op ongeveer 15 à 16 graden. Er is een kleine kans op een bui. Dinsdag komt er weer meer zon en omdat de wind zwak tot soms matig is, kan het wat warmer worden met 16 à 17 graden.

De dagen daarna komt er een noordwestenwind en dat brengt licht wisselvallig weer, waarbij het half bewolkt zal zijn en er af en toe een enkele (lichte) bui zal/kan overtrekken. Uit de noordwesthoek, wordt in de loop van de week weer koudere lucht aangevoerd en de temperaturen gaan vanaf woensdag geleidelijk dalen naar 9 tot 11 graden.