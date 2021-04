Politie zoekt overvaller horecazaak in Groningen

GRONINGEN – De politie is op zoek naar een man die vanmiddag een overval pleegde bij een horecagelegenheid in Groningen.

Vanmiddag is rond half twee een horecazaak aan de Nieuweweg in Groningen overvallen. Of hierbij iets is buitgemaakt is niet bekend. De dader is er op een fiets vandoor gegaan.

De politie deed ter plaatse en in de buurt onderzoek. Ook werden deelnemers van Burgernet verzocht uit te kijken naar de overvaller. Zijn signalement luidt: een onverzorgd ogende blanke man, met een baard met vlechtje en 1.85 m lang. Hij was gekleed in onder anderen een trainingsbroek en had een Lidl tas bij zich.

Voor zover bekend is deze persoon nog niet aangetroffen.