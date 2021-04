Succesvolle “online” week voor leden Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten “timmeren” weer flink aan de weg, om de damsport te promoten. Het kwartet dammers Johan Mulder, Janick Lanting, Jan Starke en Jakob Pronk is namelijk de afgelopen week succesvol geweest bij diverse “online” damtoernooien. Johan Mulder uit Kropswolde en Jan Starke uit Oude Pekela spelen, elke maandagavond, mee in het “Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021”, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Jan Starke uit Oude Pekela, elke vrijdagavond, bij “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021” en Jakob Pronk uit Winschoten was zaterdag 17 april deelnemer aan de digitale kloksimultaan van GMI Alexander Swartsman uit Rusland.

Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021

Johan Mulder uit Kropswolde kwam maandag 12 april in groep C tot een keurige puntendeling tegen John Folkers uit Steenwijk. Met dit resultaat deelt Johan ex aequo de derde plaats met Daniël Boxum uit Emmeloord. Daarentegen is Johan Mulder nog ongeslagen in deze groep, samen met koploper Fokke Smid. Jan Starke uit Oude Pekela kon deze ronde geen positief resultaat bereiken tegen Daniël Boxum.

Stand Groep C

1. Fokke Smid Leek 6 – 10

2. Sytze Spijker Hoogeveen 7 – 8

3. Daniël Boxum Emmeloord 6 – 7

Johan Mulder Kropswolde 6 – 7

5. John Folkers Steenwijk 6 – 6

Yulia Bintsarovska Kampen 6 – 6

7. Bram Scholma Leeuwarden 7 – 5

8. Jaap Hugen Hollandscheveld 6 – 4

9. Jan Starke Oude Pekela 6 – 3

Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021

In de 3e klasse A won Jan Starke uit Oude Pekela, vrijdag 16 april, overtuigend van “rode lantaarndrager” Pranay Vadhera uit India en staat momenteel op een 50% score. Janick Lanting uit Bad Nieuweschans won in de 3e klasse B combinatief tegen Willem Lep uit Britsum. In het middenspel nam Janick namelijk de kettingstelling in, wat normaliter als zeer kansrijk wordt beschouwd. En dat was het ook, één zet later nam Janick een winnende damcombinatie. Met dit resultaat staat Janick eveneens op een 50% score

Stand 3e klasse A

1. Eric van ’t Hof Katwijk 3 – 6

2. Nel Lindhout Monster 4 – 5

3. Ron de Vaal Scheveningen 4 – 5

4. Piet Zegers Nijmegen 3 – 4

5. Christopher Peréz Dominicaanse Republiek 4 – 4

6. Jan Starke Oude Pekela 4 – 4

7. Mathieu Alavoine Frankrijk 4 – 2

8. Pranay Vadhera India 4 – 0

Stand 3e klasse B

1. Roy Verveer Rotterdam 3 – 6

2. Hanny de Vaal-Kokshoorn Scheveningen 3 – 5

3. Joseph Jans België 3 – 5

4. Janick Lanting Bad Nieuweschans 3 – 3

5. Luca Manzana Italië 2 – 2

6. Willem Lep Britsum 4 – 1

7. Bhuranya Mahajan India 4 – 0

Jakob Pronk “online” remise tegen GMI Alexander Swartsman

Zaterdag 17 april organiseerde de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) ten behoeve van de Nederlandse Hersenstichting een digitale kloksimultaan, gegeven door Internationaal Grootmeester (GMI) Alexander Swartsman (53 jaar) uit Rusland. De Nederlandse hersenstichting zet zich namelijk in voor een gezond brein voor iedereen. Jakob Pronk uit Winschoten bevond zich onder de 37 deelnemers, die met een puntendeling een verdienstelijk resultaat behaalde. De viervoudig wereldkampioen Alexander Swartsman won uiteindelijk 19 partijen, speelde 16 gelijk en verloor 2 partijen, wat neer komt op een scoringspercentage van 73%. Dit alles onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”.

Onderlinge Clubavond

Daarnaast zijn de leden van Damclub Winschoten elke woensdagavond “online” bezig met de onderlinge clubavond. De computer koppelt de spelers aan elkaar, veelal onder een speeltempo van “Fischer 15 minuten + 10 seconden per zet”. De wedstrijden beginnen om 19:30 uur tot 22:30 uur. De deelnemers hebben overigens de vrijheid om 1 of meerdere partijen te spelen. Eventueel een tussentijdse pauze nemen kan natuurlijk ook.

Ingezonden