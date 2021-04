14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 19 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | LATER IN DE WEEK FRISSER

We hebben bij het begin van de nieuwe week een afwisseling van flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden, en er ontstaan ook stapelwolken. Het blijft bij ons droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind stijgt de temperatuur geleidelijk naar een graad of 15.

Een zachte lentedag dus, en voor morgen ziet het er ook vrij goed uit met zonnige perioden en wat bewolking. Er is morgenmiddag kans op een enkele bui, de temperatuur komt nog iets hoger uit met op de meeste plaatsen een maximum van 16 graden. Wel is er vannacht en morgenochtend in de vroegte kans op mistbanken.

Na morgen gaat het weer veranderen want vanaf woensdag komt er een matige noordenwind op gang: die brengt woensdag eerst veel bewolking en mogelijk wat motregen, maar de zon breekt later door. Daarna is het afwisselend zonnig en bewolkt, met kans op een bui. De middagtemperatuur zakt terug tot rond de 10 graden en later in de week is er ’s nachts opnieuw kans op vorst aan de grond.