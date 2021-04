PEKELA – De Badde is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht van de inwoners van de gemeente Pekela te versterken. Door wijk- en dorpsgericht te werken staat De Badde dicht bij de mensen. De cliëntenraad van De Badde is een onafhankelijk orgaan en belangenbehartiger van al die mensen die gebruik (willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van De Badde.



Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een platform voor het bespreken van signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert zij het management over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd. De cliëntenraad is er echter niet voor individuele klachten. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 5 personen.



De cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad van De Badde zoekt nieuwe leden. Zij zijn op zoek naar mensen die:

wonen in de (directe omgeving van de) gemeente Pekela;

betrokken zijn bij De Badde en bij het welzijn van inwoners van de gemeente Pekela in het bijzonder;

de belangen van cliënten willen vertegenwoordigen en meedenken over de invulling van de opdracht van De Badde;



Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of voor een sollicitatie contact opnemen met Irma van der Meij, Ondersteuner Cliëntenraad, via (06) 40 73 06 01 of i.vandermeij@tintengroep.nl.

