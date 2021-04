Enzo Pérès-Labourdette en Stichting de Vrolijkheid geven muzikaal kinderboek uit

REGIO – Op 17 mei 2021 verschijnt bij uitgeverij Hoogland & Van Klaveren Melody en het Eiland van Muziek: een sprookjesachtig en muzikaal kinderboek van illustrator Enzo Pérès-Labourdette en Stichting de Vrolijkheid. Tegelijkertijd met het boek verschijnt er een digitale playlist met muziek, gezongen en gespeeld door jonge azc-bewoners.

In Melody en het Eiland van Muziek volgen we Melody, een meisje dat met haar zwevende boot aankomt bij een eiland. Als ze van boord stapt, ontsnapt haar fluit met vleugels en Melody snelt erachteraan. Op het eiland blijkt alles en iedereen muziek te ademen – de bomen, de planten, de dieren, maar vooral: de kinderen die er wonen! Ze vertellen Melody over liedjes die ze nog niet kende, en Melody kan niet wachten om die liedjes op haar fluit te spelen. Maar dan zal ze de fluit eerst moeten vangen!

Melody en het Eiland van Muziek is een muzikaal sprookje, gebaseerd op en geïnspireerd door een tiental bekende evergreens uit alle windstreken. Evergreens die in Nederland nog onbekend zijn, maar die de muzikanten van de Vrolijkheid vaak horen wanneer kinderen op asielzoekerscentra elkaar ontmoeten om samen muziek te maken.

Door de QR-code in of achterop het boek te scannen, kan tijdens het lezen naar de liedjes bij de bijbehorende spreads geluisterd worden om de teksten en verhalen achter de beelden en de liedjes ontdekken. Ook kunnen de lezers / luisteraars via de link meer achtergrondinformatie vinden over de muziek, de herkomst van de liedjes en de uitvoerders ervan.

Ga met Melody mee op deze sprookjesachtige en muzikale reis door alle windstreken!

Enzo Pérès-Labourdette

Enzo Pérès-Labourdette werd in 1991 geboren in Le-Puy-en-Velay, in Frankrijk. Als zevenjarige jongen verhuisde hij naar Nederland. Hij werkte hard om Nederlands te leren en wilde na zijn schoolopleiding medicijnen gaan studeren. Maar hij tekende zijn hele leven al met veel plezier en dat lokte sterker. Hij volgde de kunstacademie in Groningen en won na zijn afstuderen een stimuleringsprijs van de Fiep Westendorp Foundation. In 2017 illustreerde hij zijn eerste kinderboek Anne, het paard en de rivier, geschreven door Wouter Klootwijk, en publiceerde hij het kunstprentenboek Paul Poiret – Dromen van de Oriënt. De illustraties daarvan waren te bewonderen in het Gemeentemuseum Den Haag, waar ze onderdeel uitmaakten van de tentoonstelling ‘Art Deco – Paris’. Enzo Pérès-Labourdette tekent ook voor de New York Times, hij ontwerpt sjaals en als hij even niet werkt, kookt hij heel graag… Frans natuurlijk.



Stichting de Vrolijkheid

De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn de instrumenten waarmee verhalen worden vormgegeven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. En om een ervaring op te doen die een leven lang van toegevoegde waarde kan zijn.

