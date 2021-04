Herdenkingsroute Stadskanaal

STADSKANAAL – In het kader van de activiteiten rond 4 en 5 mei heeft de Bibliotheek Stadskanaal het initiatief genomen om een Herdenkingsroute te organiseren. De wandelroute is in totaal bijna 4 kilometer en gaat langs monumenten in het centrum van Stadskanaal en de Parkwijk die herinneren aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In de Bibliotheek van Stadskanaal staan tentoonstellingspanelen van de Verhalen van Groningen. Deze panelen zijn van buitenaf te bekijken door de grote ramen van de bibliotheek. Te zien zijn aangrijpende foto’s en verhalen over de oorlogsjaren en de bevrijding van de provincie Groningen. Hier kan vervolgens gestart worden met de route, die o.a. alle oorlogsmonumenten in Stadskanaal en een aantal Stolpersteine aandoet. Aan de hand van genummerde plaatsen op de plattegrond kan er langs de herinneringsplekken gewandeld of gefietst worden Digitaal, via QR-codes die gescand kunnen worden met een smartphone, is op elke plek een verhaal te beluisteren over die locatie en wordt er letterlijk even stil gestaan bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

Deze route is mede tot stand gekomen dankzij de samenwerking van de Bibliotheek met het Streekhistorisch Centrum, Comité Stolpersteine Gemeente Stadskanaal, Comité Joods Oorlogsmonument, Gemeente Stadskanaal en Herdenkingscomité ’40-’45.

De herdenkingsroute is vanaf 22 april tot en met 9 mei (meivakantie) te volgen. De filmpjes bij de route zijn in die periode te bekijken op www.bibliotnetgroningen.nl/herdenkingsroutestadskanaal.

