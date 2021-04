Onstwedder Gaarv’n bakt broden

ONSTWEDDE – Onstwedder Gaarv’n bakt in mei broden met en zonder krenten in de houtgestookte veldoven. Iedereen kan deze tot en met 1 mei bestellen. Afhalen van de bestelde broden kan op woensdag 12 mei coronaproof.

Sinds de corona-uitbraak liggen de activiteiten van Onstwedder Gaarv’n grotendeels stil. Wel bakt de oude-ambachtenorganisatie af en toe op authentieke wijze heerlijke spekdikken en broden in de houtgestookte veldoven. Deze worden op bestelling verkocht. In aanloop naar Hemelvaart wordt er brood gebakken, dat daags voor Hemelvaart coronaproof afgehaald kan worden. Op deze manier wil de stichting met name de binding met vrijwilligers en inwoners van de regio in stand houden.

Bestellen van broden

Iedereen kan witte en bruine bollen met en zonder krenten online bestellen. Dit kan tot en met 1 mei online via het bestelformulier op www.onstweddergaarvn.nl/bestelformulier. Lukt dat niet, dan is telefonisch doorgeven van de bestelling ook mogelijk bij Martje Everts via T 06-12472569 of bij Mik Wubs via T (0599) 331590.

Afhalen van broden

Afhalen van de bestellingen kan alleen op woensdag 12 mei bij de Ambachtshoeve aan de Wessinghuizerweg 4c in Onstwedde, tegen contante betaling. In verband met de geldende coronamaatregelen gebeurt het afhalen verspreid. Hiervoor hanteert Onstwedder Gaarv’n vier tijdgroepen, afhankelijk van de beginletter van de achternaam van de besteller: groep 1: A-F, 8.30-11.00 uur; groep 2: G-L, 11.00-13.30 uur; groep 3: M-R, 13.30-16.00 uur; groep 4: S-Z, 16.00-18.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om van groep te veranderen.



Kijk voor meer informatie op de website van Onstwedder Gaarv’n, www.onstweddergaarvn.nl .

