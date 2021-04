Uitnodiging vaccinatie voor mensen geboren in 1953, 1954 en 1955 snel op de mat

NEDERLAND – Mensen geboren in 1953 en 1954 ontvangen deze week de uitnodiging voor een coronavaccinatie.

Mensen geboren in 1953 en 1954 kunnen vanaf vandaag via de online portal www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak inplannen met hun DigiD Digitale Identiteit . Mensen uit 1955 ontvangen volgende week woensdag en donderdag een uitnodiging van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . In totaal gaat het om ruim 600.000 mensen. Zij kunnen de komende weken een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer. De GGD heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend.

Mensen geboren in 1955, 1954, 1953, woonachtig in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland, kunnen ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst laten vaccineren. Naar verwachting blijft er in de overige provincies geen vaccin over bij de huisarts.

Mensen geboren tussen 1956 t/m 1960 worden door de huisarts gevaccineerd. Ook de niet-mobiele thuiswonende ouderen krijgen een vaccinatie aan huis van de huisarts. Deze mensen ontvangen het vaccin van AstraZeneca.

Bron: RIVM