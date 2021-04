Gemeentebelangen Oldambt gebruikt Wob om informatie van college te krijgen

FINSTERWOLDE – Gemeentebelangen Oldambt heeft regelmatig schriftelijke vragen gesteld over een bouwput in de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Een betreft hier een kwestie die al vele jaren speelt.

Rechtszaak

In een brief van 27 januari 2021 laat het college de gemeenteraad weten dat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Omdat er na twee maanden nog steeds geen zichtbaar resultaat was geboekt, is Gemeentebelangen Oldambt opnieuw in de pen geklommen.

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ,,Op 8 april kregen we van het college te horen dat de zaak nog steeds niet aan de rechter was voorgelegd. Verder gaf het college aan dat de dagvaarding niet openbaar kon worden gemaakt ‘om de positie van de gemeente te bewaken’.”

Klein vervolgt: ,,Dat laatste is flauwekul. Het betreft hier namelijk een simpele kwestie over het alsnog in bouwrijpe staat leveren van een perceel. Van het schaden van de positie van de gemeente door openbaarmaking van de dagvaarding is geen sprake.’’

Wob-verzoek

Klein liet het hier niet bij zitten. Hij verzocht het college om de dagvaarding alsnog te verstrekken of in ieder geval voor de raadsleden ter inzage te leggen. Klein: ,,Omdat het college niet op mijn verzoek reageerde, heb ik een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gedaan. Een paardenmiddel, maar schijnbaar is dit nodig om het college in beweging te krijgen. Om onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen, is het essentieel dat het college ons alle stukken verstrekt.’’

Klein verwacht dat het college binnen enkele weken op het Wob-verzoek beslist.

