Hoger onderwijs weer open per 26 april

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 20 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN ZACHT | KOELER WEER OP KOMST

Door een hogedrukgebied boven Denemarken is het bij ons rustig weer met weinig wind. Het is ook overwegend zonnig met minder bewolking dan gisteren. Wel komen er stapelwolken tot ontwikkeling, en bij een zwakke noordoostenwind komt de temperatuur vanmiddag uit rond 17 graden. Het blijft bij ons droog, maar in Drenthe en Overijssel is wel kans op een bui.

Het wordt dus een echte lentedag en vanavond is het ook vrij zacht en tamelijk helder. Vannacht daalt de temperatuur tot ca. 3 graden en in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Morgenochtend is het dan ook bewolkt en dan is er kans op wat motregen, morgenmiddag wordt het droog en komen er brede opklaringen. Het wordt aanmerkelijk kouder met ’s middags 10 of 11 graden, en een matige tot vrij krachtige noordenwind.

Donderdag is het nog kouder met 9 graden, en dan is het de meeste tijd bewolkt met kans op enkele regenbuien. Vrijdag en in het weekend is het ook fris voor de tijd van het jaar met 10 of 11 graden. Er is dan vrij veel bewolking en soms valt er een kleine bui.