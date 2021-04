Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes; omlijst met mooie muziek.

In het 1e uur:

* Cultuurnieuws

* Inge Dekker, directrice van het cultuur historisch centrum Oldambt, is mijn studiogast. Met haar praat ik over het boek ‘Heiligerlee. Strijd in een landschap van glorie en nederlaag’ dat onlangs is uitgekomen.

* Frits Alma met zijn bijdrage; Noord Noord Oost, over Wedde.

* Ik ga bellen met Mick Zuurman van Marketing Oldambt. Zij organiseren de fotowedstrijd ‘Schierste ploatje’ dat deze maand is gestart.

In het 2e uur:

* Oldambt Klassiek van Marianne Kruijswijk. Dit keer gaat het over Borg Pekela in de 15e eeuw.

* Willem Hemmen met zijn muzikale column ‘Willem Weer’. Dit keer 3 liedjes van John Cale

* Ik ga bellen met Bea Twillert, van Galerie Bo-Lumen, met haar heb ik het over hun voorjaars expositie ‘Voor de Zomer’.

Samenstelling & presentatie: Betsie Beishuizen

Techniek: Hemmo Poppen

Te horen op dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

Op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur én in de herhaling op zondagmiddag van 12.00 – 14.00 uur bij www.rtvgo.nl