BiebLab geeft cursus Fortnite Creative

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 21 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

FRISSER WEER | OOK KANS OP EEN BUI

Het weer gaat in de loop van de dag veranderen want vanochtend raakt het zwaar bewolkt en er is gaandeweg kans op een drup regen of motregen. Maar dit front trekt vanmiddag snel door naar Duitsland en het zuiden. Het klaart dus op en er komen nog wat stapelwolken, maar het is vanmiddag droog met een maximum rond 11 graden. De noordenwind is vanochtend zwak tot matig, maar vanmiddag matig tot vrij krachtig.

Morgen waait de wind uit het noordwesten en dat geeft meer bewolking, en ook meer kans op enkele buien. Maar dat geeft dus ook vrij veel bewolking met maar af en toe zon. En met een noordwestenwind kan het natuurlijk nooit warm worden: het maximum is morgen maar 10 of 11 graden.

Vrijdag waait de wind ook nog uit het noordwesten en dan is er weinig verandering. Het weekend geeft een matige noorden- of noordoostenwind. Dat is gunstiger voor de zonnige perioden en het is dan droog. Vanaf zondag lijkt het stap voor stap wat zachter te gaan worden.