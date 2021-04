Afsluiting succesvolle proeftuin voor extra inzet voor kwetsbare nieuwkomers

GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN – Vandaag hebben in totaal 21 deelnemers uit Midden-Groningen de intensieve training voor kwetsbare nieuwkomers succesvol afgerond. De proeftuin voor nieuwkomers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en zich mede daardoor moeilijker kunnen redden is op 13 januari 2020 gestart. Wethouder Peter Verschuren was bij de feestelijke laatste bijeenkomst van de cursisten.



De training is gesubsidieerd door het Rijk en is bedoeld om ervaringen op te doen als voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering die in 2022 van kracht wordt. Het project van Midden-Groningen was een van de proeftuinen die hiervoor is uitgekozen.



De training bestond uit praktische taallessen en verschillende activiteiten zoals het vinden van werk of een stageplaats, vrijwilligerswerk en excursies naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de school van de kinderen en de markt. Die activiteiten konden door corona niet doorgaan. Via online kanalen, waaronder Whatsapp, konden de andere lessen wel doorgaan. De deelnemers hebben taallessen gehad en leerden ook over zaken als gezond leven, hun kinderen helpen op school, een sociaal netwerk opbouwen en omgaan met geld. Een speciale budgetcoach van de GKB gaf wekelijks geld- en rekenlessen.



Wehouder Verschuren: “Ik ben trots op alle deelnemers die vandaag de training afronden. En natuurlijk ook op de docenten Margreet, Gjalt en Gonneke van Noorderpoort en de anderen die de cursisten begeleid hebben. Zij zijn ondanks corona zo creatief zijn geweest om iedereen zo goed mogelijk les te geven.”



De gemeente heeft bij de training ook samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Deze bruggenbouwers waren onmisbaar om de brug te slaan tussen cursisten en begeleiders.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen