Arrestatieteam bij woning Hoogklei Winschoten (update)

WINSCHOTEN – De Hoogklei in Winschoten is afgesloten; er is daar veel politie op de been.

Rond kwart voor drie werd er een OVDG 2 alarmmelding gegeven. Er spoedden zich een ambulance en meerdere politieauto’s naar de Hoogklei in Winschoten. De straat werd afgezet met linten.

In de loop van de tijd arriveerde er ook auto’s van het arrestatieteam in de straat. Volgens het Dagblad van het Noorden zou het gaan om een verward persoon in een van de woningen. Er zou sprake zijn van bedreiging.

Zodra meer informatie bekend is wordt dit bericht aangevuld.

Update

De verwarde persoon is door het arrestatieteam aangehouden en in een ambulance afgevoerd. De straat is inmiddels weer vrijgegeven.

Foto’s: Teunis Streunding