Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 22 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN ZON| TOT ZONDAG FRISJES

We hebben vandaag en morgen het typsische voorjaarsweer met een hogedrukgebied boven Engeland en een uitloop naar de Noordzee. Dat geeft wolkenvelden van diverse types en er zijn ook stapelwolken, maar er is regelmatig ook zon. Een klein buitje uit de wolkenvelden is niet helemaal uit te sluiten, maar de meeste plaatsen blijven helemaal droog. De maximumtemperatuur is natuurlijk wel matig: die is maar 10 tot 12 graden.

In het weekend is er zaterdag een zwakke noordoostenwind en dan is er iets meer zon, maar zondag wordt het echt zonnig. De temperatuur is zaterdag bescheiden met 10 tot 12 graden, zondag stijgt het naar 13 graden.

Daarna is het maandag en dinsdag zacht met 14 of 15 graden, maar na Koningsdag lijkt het op woensdag weer wat kouder te gaan worden.