Festival Grasnapolsky maakt zomereditie bekend

SCHEEMDA – Dit jaar vindt er toch nog een editie van Grasnapolsky plaats. Van 30 juli tot en met 1 augustus strijkt het festival neer in en rondom de voormalige strokartonfabriek De Toekomst voor een speciale, zomerse editie. Met het thema ‘Weg uit de stad’ kunnen bezoekers zich een weekend lang onderdompelen in kunst, natuur, muziek en buitenleven in het Oost-Groningse Scheemda. De reguliere ticketverkoop start vrijdag 30 april om 10.00 uur.



Vertrouwd festivalconcept in zomerse uitvoering

Grasnapolsky biedt een weekend lang een programma vol ontdekkingen op een bijzondere locatie. Waarbij erfgoed, kunst, expedities en muziek hand in hand gaan. Met het thema ‘Weg uit de stad’ nodigt Grasnapolsky bezoekers uit tijdens het festival op avontuur in eigen land te gaan. De natuur en omgeving van het Oost-Groningse Scheemda lenen zich daar perfect voor.



Kleinschalige optredens, expedities en festivalcamping

Een festivaleditie in de zomer, dat betekent intieme optredens op bijzondere locaties bij De Toekomst. Een vuurplaats in het open veld met kleinschalige programma’s, in kleine groepjes op expeditie, een amfitheater van strobalen. Een festivalterrein met ontbijtcafé, binnen- en buitenpodia en groot Gras-terras. Het terrein rondom de fabriek wordt ingericht als festivalcamping, met campingwinkel, ruimte voor de eigen tent of camper, glamping plekken en waar gedurende het weekend ook randprogramma plaatsvindt.



Mariska Berrevoets, Directeur Grasnapolsky: ‘We verheugen ons op een mooie, aangepaste editie van het festival, uiteraard met inachtneming van de eventueel dan geldende maatregelen. Gelukkig hoeven we weinig concessies te doen aan ons concept. Grasnapolsky is een flexibel festival, bij ons ontdek je het programma altijd al in een intieme setting. Het festival vindt plaats op en in de omgeving van fabriek de Toekomst, een grote erfgoedlocatie met veel buitenterrein, waar genoeg ruimte is voor iedereen, zowel letterlijk als figuurlijk. We gaan ervan uit binnen de coronamaatregelen ons festival veilig en verantwoord te kunnen vieren.’



Programma en tickets

Binnenkort maakt de organisatie het eerste deel van het programma bekend. Op vrijdag 30 april om 10.00 uur start de reguliere kaartverkoop. Vanwege de coronamaatregelen is er een beperkt aantal tickets te koop.



