Herdenking 4 mei Stadskanaal

STADSKANAAL – Op 4 mei is traditiegetrouw de herdenking bij alle zeven oorlogsmonumenten in de gemeente Stadskanaal. Dit jaar zal, net als vorig jaar, in verband met de corona maatregelen de herdenking te volgen zijn op de televisie.

Vanaf 20.00 uur zien de kijkers bij RTV1, na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus, het Joods Oorlogsmonument Stadskanaal. Hier houdt burgemeester Klaas Sloots een toespraak die aansluit bij het landelijke thema ‘Na 75 jaar vrijheid.’ Daarna zien de kijkers beelden van de kransleggingen bij alle monumenten met leden van het college en de herdenkingscomités. Het programma eindigt met de kranslegging bij het gemeentelijk oorlogsmonument in Musselkanaal.

Burgemeester Klaas Sloots: “Wat betekent vrij zijn in ons leven op dit moment? Ná 75 jaar vrijheid? Op afstand herdenken we vandaag, omdat we voor het eerst sinds lange tijd meer beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid. Deze situatie roept op om samen vol te houden en elkaar te beschermen. Laten we onthouden hoe belangrijk vrijheid voor ons is. Voor mij is vrijheid elkaar ruimte geven en rekening houden met elkaar.”

Programma





20.00 uur Twee minuten stilte 20.02 uur Zingen Wilhelmus, zingt u mee? 20.05 uur Toespraak burgemeester Klaas Sloots bij het Joods Oorlogsmonument Stadskanaal 20.10 uur Joods Oorlogsmonument Stadskanaal Kransleggingen door comités en burgemeester Klaas Sloots Alie Noorlag spreekt een aantal woorden* 20.12 uur Bevrijdingsmonument in Alteveer Kransleggingen door comité en wethouder Marc Verschuren Jan Geert Sterenborg zingt samen met Linsey Huls en Kim Peters het Pools Volkslied 20.14 uur Oorlogsmonument in Mussel Kransleggingen door comité en wethouder Goedhart Borgesius Marcus Holtman (11 jaar) draagt een gedicht voor 20.16 uur Pools Oorlogsmonument Stadskanaal Kransleggingen door comités en burgemeester Klaas Sloots Z.I. Anastasia van der Werff-Podgórski spreekt een aantal woorden* 20.18 uur Monument ‘Nooit meer’ in Onstwedde Kransleggingen door comité en wethouder Goziena Brongers Ondertussen hoort u het nummer ‘Remembrance day’ door Jacob de Haan 20.20 uur Verzetsmonument Julianapark in Stadskanaal Kransleggingen door comités en wethouder Johan Hamster Charis M.E. van der Werff spreekt een aantal woorden* 20.22 uur Gemeentelijk oorlogsmonument in Musselkanaal Kransleggingen door comité en burgemeester Klaas Sloots Ondertussen hoort u koraalmuziek 20.24 uur Videoclip ‘Nothing Else Matters’ door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso en Ellen ten Damme

*De woorden worden gesproken onder begeleiding van het nummer ‘Nothing Else Matters’, door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en Ellen Ten Damme. (https://youtu.be/7kwIBIL2s9c)

Samenwerking Herdenkingscomités gemeente Stadskanaal

Het aangepaste programma is ontstaan in samenwerking tussen RTV1, de gemeente en de herdenkingscomités: Comité Joods Oorlogsmonument Stadskanaal, HerdenkingsComité ’40- ’45, 4 mei Herdenkingscomité Musselkanaal, 4 mei Herdenkingscomité Mussel, 4 mei Herdenkingscomité Onstwedde en Herdenkingscomité Alteveer. Samen maken we het mogelijk om te herdenken, opdat we nooit vergeten.

