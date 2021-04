Jeugd overhandigt handtekeningen aan wethouder Wietze Potze voor een skatebaan in Ter Apel

TER APEL – De jeugd van Ter Apel wil graag een skatebaan. Vanmiddag kreeg Wethouder Wietze Potze zo’n 400 handtekening uitgereikt.

Keyan Warta is 10 jaar. Hij heeft een grote passie, namelijk stuntsteppen. Zijn vrienden hebben, evenals meer kinderen uit zijn omgeving, een stuntstep of skateboard. Wat ze missen in hun dorp (Ter Apel) is een skatebaan! Hun ouders brengen de kinderen af en toe naar Emmen, waar in het centrum, dichtbij de dierentuin, een skatebaan is. Daar is het altijd heel gezellig en druk, aldus Keyan. “Hoe leuk zal dat zijn als wij kinderen hier in ons eigen dorp ook zo kunnen genieten”!

In de hoop de gemeente te overtuigen in Ter Apel een skatebaan aan te leggen is hij een handtekeningactie gestart. Zo’n 400 personen ondersteunen de actie van Keyan. De handtekeningen werden vanmiddag op de parkeerplaats bij het voetbalveld aan de Heembadweg in Ter Apel aan Wethouder Wietze Potze uitgereikt. De Wethouder beloofde zijn best te doen om een skatebaan voor de jeugd te realiseren. Om de Wethouder een beetje te helpen hadden de jongens in de map met handtekeningen al een aantal voorstellen over de plaats van een nieuw skatebaan toegevoegd.

Foto’s: Johan de Boer