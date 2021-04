Nieuw spreekuur voor kinderen met inhalatieallergie

STADSKANAAL – Treant Zorggroep is begin dit jaar begonnen met een speciaal spreekuur voor kinderen met inhalatieallergie. Dit nieuwe spreekuur is een initiatief van KNO-arts Christina Fuller en kinderarts Sake Hibbel-Van den Berg. Op één dagdeel onderzoeken zij het kind en formuleren samen een behandelplan op maat. ‘Door onze expertise te bundelen, krijgt het kind snel de juiste zorg.’

Luchtweg- of inhalatieallergieën zijn een groeiend probleem bij kinderen. Dat begint vaak al op jonge leeftijd, terwijl de piek tussen het 15e en 24e levensjaar ligt. Veelvoorkomende klachten zijn een verstopte neus of loopneus, overmatig niezen en jeukende of tranende ogen. Dit kan resulteren in ernstige vermoeidheid en concentratie- en slaapproblemen. Omdat de oorzaak van de klachten zowel in de bovenste als onderste luchtwegen kan liggen, hebben de KNO- en kinderarts van Treant de handen ineengeslagen.

KNO-arts

Het resultaat is een spreekuur waar kinderen eerst door de KNO-arts worden onderzocht. Fuller brengt de aard en de mate van de klachten in kaart. Ook inventariseert zij de thuissituatie: zijn de ouders ook allergisch en zijn er huisdieren? Vervolgens onderzoekt zij de keel, neus en oren op eventuele afwijkingen (grote amandelen, vergrote neusschelpen). Daarna volgt (zo nodig) een huidpriktest om de invloed van boom- en graspollen en huisstofmijt vast te stellen.

Kinderarts

Vervolgens wordt het kind bij de kinderarts verwacht, die de klachten in de onderste luchtwegen (longen) inventariseert. Dit gebeurt aan de hand van een gesprek, gevolgd door lichamelijk onderzoek. Bij astmatische klachten kan aanvullend longfunctieonderzoek nodig zijn. Op basis van het oordeel van de KNO-arts, de uitslag van de huidpriktest en zijn eigen bevindingen stelt Hibbel-Van den Berg een behandelplan op. De behandelingen variëren van een neusspray en hooikoortstabletjes tot een operatie en immunotherapie (tabletten of injecties om de allergische reactie blijvend te behandelen). ‘Elke behandeling is maatwerk’, vertelt de kinderarts.

Onderscheidend

‘Met onze multidisciplinaire aanpak – inclusief onderzoek en behandelvoorstel op één dagdeel – lopen we voorop. Onze patiënten krijgen snel de juiste zorg.’ In februari is het allergiespreekuur gestart op ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal; ziekenhuislocatie Scheper in Emmen volgt eind deze maand. Indien de behoefte groot is, wil het duo het spreekuur ook aanbieden op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen. De KNO- en kinderarts van Treant adviseren ouders om allergieklachten bij hun kinderen serieus te nemen. ‘Allergieklachten worden doorgaans ernstiger tot het 24e levensjaar’, verduidelijkt Fuller. ‘Dus trek tijdig bij je huisarts aan de bel en laat de klachten onderzoeken. In veel gevallen zijn die goed te behandelen.’

Ingezonden