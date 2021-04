Ans en Janine openen mini bieb aan de Onstwedderweg

VLAGTWEDDE – Sinds maandag staat tegenover d’Olle Kazerne aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde een mini bieb.

Maandag openden Ans Nobbe en Janine van Norden aan de Onstwedderweg, ter hoogte van huisnummers 9 en 11, een mini bieb. Het idee hiervoor kwam van Janine, nadat zij bij haar nicht een soortgelijk initiatief had gezien.

Een leuke kast was op Marktplaats al snel gevonden. Deze kreeg een strakke blauwe verflaag en werd voorzien van wieltjes. Sinds maandag prijkt de kast voor de woning bij een van de buurvrouwen aan de Onstwedderweg.

Inmiddels is de kast al door enkele personen “ontdekt”. In de kast liggen boeken en tijdschriften. Het is de bedoeling dat deze worden geleend en het liefst ook weer terug worden gebracht. “Anders is de kast zo leeg” vertelt Janine. Ook kunnen mensen boeken en tijdschriften die ze over hebben in de kast neerleggen, zodat iemand anders ze weer kan lezen. Deze boeken moeten er nog wel netjes uit zien.

Voor kinderen liggen er zogenaamde zwerfboeken. Je herkent ze aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Kinderen mogen het boek gratis mee naar huis nemen en lezen. Als ze het uit hebben, kunnen ze het weer laten zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen.

Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat een zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is.

De mini bieb aan de Onstwedderweg is elke dag geopend. Je hoeft niet aan te bellen om een boek te lenen!

Foto’s: Catharina Glazenburg