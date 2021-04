Axel Heeren neemt deel aan toernooi in Zagreb

SCHEEMDA – Axel Heeren neemt in het weekend van 1 en 2 mei deel aan de European Open in de Kroatische hoofdstad Zagreb. De talentvolle judoka startte zijn judo carrière op 7 jarige leeftijd bij Judoschool Wouter Meijer in Scheemda. Op dit moment traint hij bij het Regionale Trainingcentrum in Heerenveen en volgt daar een fulltime judoprogramma.

De Groninger, van 18 jaar, oud neemt voor het eerst in zijn loopbaan deel aan een European Open (Voorheen: World Cup) in een leeftijdscategorie hoger. Dit geeft wel weer dat hij een ontzettend groot talent is in zijn gewichtsklasse tot 90 kilogram.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal hij donderdag vertrekken naar de hoofdstad, waar de judoka’s in een bubbel zullen blijven. Hierdoor kan iedereen een veilig judotoernooi doen, na een toernooi vrije periode van 18 maanden.

U kunt de vorderingen van Axel volgen of een keer een proefles doen kijk dan op de website van judoschool Wouter Meijer: www.judoschoolwoutermeijer.nl

Ingezonden